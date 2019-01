Si blocca Lucioni, ma Boateng saluta. C'è il Barça: il punto sul Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo non dovrebbe muoversi molto nei prossimi dieci giorni, contento del rendimento della squadra di De Zerbi, una delle rivelazioni del campionato. Lo stesso tecnico ha chiesto di riallenare Lucioni, già con lui ai tempi di Benevento, ma la notizia del giorno riguarda una uscita e non un acquisto. Il clamoroso addio di Boateng, in procinto di firmare col Barcellona e che ha già salutato i tifosi emiliani.

IN ENTRATA - Bloccata la trattativa per Fabio Lucioni dal Lecce al Sassuolo. Il club salentino, dopo aver detto sì all'operazione, avrebbe deciso di bloccare nuovamente l'addio del centrale difensivo. Non si registrano altri movimenti per il mercato neroverde.

IN USCITA - Il clamoroso affare del giorno, Kevin-Prince Boateng al Barcellona, dovrebbe concretizzarsi in serata. Il centrocampista offensivo del Sassuolo è atteso in giornata in Spagna per formalizzare il trasferimento. Emergono anche dettagli e cifre relativi all'affare: prestito oneroso con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Carnevali è già in Catalogna, rafforzando così l'asse coi blaugrana dopo l'affare Marlon della scorsa estate. Bloccata di conseguenza la partenza di Gianluca Scamacca, che era diretto in Serie B. L'Empoli insiste per avere Cristian Dell’Orco, si parla di una richiesta di prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A.