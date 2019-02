"Sí, se puede": La Lazio vuole regalarsi una remontada storica

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

"Speriamo che Ciro Immobile non celebri il suo compleanno proprio con un gol contro di noi", parola dell'allenatore del Siviglia Pablo Machin. L'attaccante della Lazio festeggerà infatti i suoi 29 anni proprio sulle rive del Guadalquivir, dove oggi alle 18 sarà impegnato nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Quale miglior regalo di una remontada che entrerebbe di diritto negli 'Annales' biancocelesti?

"Al momento penso a Caicedo dal 1' con una staffetta tra Immobile e Correa, ma non ho ancora preso la decisione definitiva e magari potrei cambiare idea". Nella conferenza stampa della vigilia, mister Simone Inzaghi non ha certo confermato la sua presenza nell'undici titolare contro i nervionsenes. Risulta difficile, però, immaginare una Lazio senza il suo capocannoniere (15 reti e 8 assist) nella partita finora più importante di tutta la stagione. Ciro sogna infatti il gol dell'ex, in uno stadio che conosce bene, con una rivincita personale oltre a un grande obiettivo corale da conquistare a suon di reti. Nonostante le sue condizioni fisiche non siano ancora le migliori, visto che è rientrato solamente nell'ultimo turno di campionato col Genoa.

Eliminare il Siviglia significherebbe d'altronde ottavi di Europa League, ma anche la scossa di motivazioni e adrenalina di cui tutta la rosa ha bisogno per aggredire la zona Champions e lottare con convinzione per le due coppe. Una rimonta, una rivincita, un regalo per Immobile e tutta la Lazio. Così da rendere questo 20 febbraio 2019 indimenticabile. Per Ciro e pure per i suoi compagni.

Questa la probabile formazione della Lazio:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.