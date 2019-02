Simeone-Allegri, perdenti iper lusso. Almeno in Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincenti, supervincenti. Tanto da risultare perdenti quando arrivano secondi. Massimiliano Allegri e Diego Pablo Simeone hanno un palmares straordinario, come allenatori, di gran lunga migliore a quello racimolato da calciatore. La discrepanza è incredibile per Allegri, perché da giocatore ha vinto solamente una Coppa Italia di Serie C e un campionato di D, pur con parecchie promozioni nelle leghe inferiori, mentre in panchina ha già cinque campionati italiani fra Milan e Juve, quattro Coppe Italia, tre supercoppe (e un campionato di C con il Sassuolo). Simeone invece bilancia la propria bacheca: 1 campionato italiano e 1 spagnolo, 1 coppa UEFA in campo, 2 argentini, 1 spagnolo e 2 Europa League in panchina.

Hanno, però, un cruccio, entrambi. Perché sono arrivati due volte in finale di Champions League, praticamente da underdog, sfavoriti, per poi non vincere. Allegri si è trovato due volte sull'1-1, andando vicino al vantaggio ma senza riuscirci, quindi accortacciandosi su se stesso negli ultimi minuti, dopo il gol del 2-1 di Barça e Real Madrid. Il Cholo l'ha sfiorata due volte, prima perdendo ai supplementari (con gol al 93', di testa, di Sergio Ramos) e poi, a Milano, maledicendo il rigore sbagliato da Griezmann. Insomma, perdenti iper lusso, ma pur sempre tali.