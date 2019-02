Nel corso della conferenza stampa post-partita, Diego Simeone è tornato sull’esultanza dopo il primo gol nel 2-0 dell’Atletico Madrid contro la Juventus. Un gesto che ha fatto discutere e che il Cholo spiega così: “Serviva coraggio per mettere Costa e Koke che non giocavano da un mese. L’ho avuto e l’abbiamo avuto come squadra”.