© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Siviglia, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha praticamente ufficializzato la nuova avventura di Diego Godin all'Inter: "A volte le relazioni non terminano nel migliore dei modi e quando una situazione si sviluppa con la maggior chiarezza possibile questo genere uno stato di felicità. Godin ci ha dato tutto e ora proseguirà sicuramente la sua carriera in Italia, trasmettendo i suoi valori, i suoi sforzi, il suo gioco e la sua gerarchia".