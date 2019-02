Fonte: inviato a Madrid

© foto di J.M.Colomo

23 gol in 31 partite contro l’Atletico Madrid: Cristiano Ronaldo è un vero e proprio spauracchio da queste parti. In conferenza stampa, Diego Simeone ha parlato del campione portoghese della Juventus: "Ha fatto una grande scelta, è andata in una squadra forte e consolidata come la Juve. Ma noi pensiamo a Morata, Costa, Koke, Saul: sono calciatori che hanno una grande voglia, un presente e tutte le intenzioni di fare una partita importante".