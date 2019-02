© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il solito Ben Yedder porta in vantaggio il Siviglia al Ramon Sanchez-Pizjuan: dopo una occasione enorme a disposizione di Lulic, la Lazio si trova a rincorrere quando sono passati appena venti minuti dal calcio iniziale della sfida. Il numero 9 andaluso insacca dopo corta respinta di Strakosha su tiro da fuori area: ora per la Lazio sono necessari due gol per il passaggio del turno, alla luce dell'1-0 dell'andata di Roma.