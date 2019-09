Smalling, quasi buona la prima. Emozionato in area, Zapata lo punisce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'era molta curiosità, durante Roma-Atalanta, per Chris Smalling, ex Manchester United, arrivato nella Capitale come intuizione di Petrachi dopo i mancati arrivi di Lovren e Rugani. E il difensore inglese non ha demeritato, almeno finché i giallorossi sono stati in partita. Bravo su Ilicic, ottimo come tempismo sulla palla sbagliata di Fazio (che poteva portare lo sloveno a tu per tu con Pau Lopez), discreto negli appoggi. Solo una piccola macchia, intorno alla mezz'ora: Gollini esce in maniera maldestra, spalancando la porta, lui non riesce ad approfittarne con il colpo di testa. Sarebbe stato il primo gol in Italia, alla prima occasione.

ALLA FINE ARRIVA ZAPATA - Forse anche il modulo atalantino ha aiutato nella sua prima prestazione Smalling, perché non avere né Muriel né Zapata come avversario significava francobollarsi a un Ilicic meno potente fisicamente e meno centrravanti. Poi è entrato il colombiano, Veretout ha aperto male in fase di costruzione e Smalling si è trovato in mezzo al guado. Freuler ha servito l'assist, Zapata ha armato il sinistro e cambiato il corso della partita. Sul 2-0 è incolpevole (si occupava di Zapata, non entrato nell'azione) ma, in generale, ha giocato una discreta gara. Da rivalutare con l'andare dei mesi, ma può essere anche più di una discreta alternativa a Mancini.