Antoine Arnault , amministratore del gruppo LVMH, ha affidato a Instagram la smentita sul possibile acquisto - da parte loro - del Milan. "Cari tifosi del Milan. Voglio scrivere questo messaggio per mettere fine a tutti i rumors che hanno parlato di un interessse della mia famiglia - o del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE - di comprare il Milan. Abbiamo il massimo rispetto per il vostro club, il suo valore, la sua fantastica storia, ma non siamo mai stati in contatti con nessuno del club e non abbiamo mai mostrato interesse in investire o acquistarlo".