Solo Napoli a Parma: Zielinski-Milik, i crociati non reagiscono al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Troppa differenza, in termini di motivazioni e tecnica: il Napoli, grazie ai suoi assi polacchi, domina il Parma e dopo la prima frazione è già in vantaggio due reti a zero. Difesa blanda e disattenta per i padroni di casa, grande efficacia per gli ospiti, passati grazie ad un inserimento di Zielinski alle spalle della difesa e subito in grado di chiudere il discorso grazie ad un piazzato di Milik. Per il Parma un paio di contropiedi sprecati e poco altro, di fronte agli occhi attenti del ct Mancini, presente per osservare i progressi di Meret e Inglese in particolare.

DOMINIO AZZURRO - Solo Napoli nel primo quarto d'ora: Mertens entra nella difesa ducale come un coltello nel burro, creando il panico con la sua rapidità nello stretto. Al decimo il belga salta Iacoponi e Alves a più riprese, ma il suo fendente non arriva dalle parti di Sepe, che è decisivo pochi minuti dopo, su un assist di prima ad opera di Callejon, il quale cerca il no look a vantaggio di Milik, che non aveva attaccato però la profondità con la giusta convinzione. Al terzo tentativo, ecco il gol: elementare triangolo tra Zielinski e Hysaj, il polacco è dimenticato dai centrocampisti del Parma e con il destro fredda Sepe sul secondo palo.

BISSA MILIK - Il Napoli sfrutta l'onda lunga dell'entusiasmo polacco: Arkadiusz Milik insacca il bis direttamente su calcio piazzato, facendo tredici in campionato grazie ad un gol di astuzia e precisione. Su calcio di punizione dal limite infatti Milik sfrutta il salto della barriera e fa passare il pallone sotto la stessa, con un tiro radente che gonfia la rete alla sinistra di Sepe, ancora una volta immobile al centro della porta. Ma non è finita qui: Zielinski fa quello che vuole sulla sinistra e nel giro di un minuto scodella al centro un pallone molto invitante e va al tiro in modo molto pericoloso.