© foto di Imago/Image Sport

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, è intervenuto al termine dell'amichevole contro il Leeds che si è svolta a Perth, sede del ritiro dei red devils. Il tecnico ha analizzato anche l'assenza di Lukaku, spiegando i motivi di questa scelta. Ecco le sue parole riportate da Sky Sports: "Saltare gli allenamenti non è l'ideale. Ci sono due occasioni per giocare 45 minuti e in questo momento della stagione è importante avere tutti a disposizione. Spero che torni disponibile al più presto".