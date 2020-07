sondaggio Atalanta in lotta per lo Scudetto in caso di vittoria contro la Juventus?

Atalanta in lotta per lo Scudetto in caso di vittoria contro la Juventus? E' questa la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio, dopo il 31esimo turno e in attesa del big match di sabato sera. La Dea di Gasperini grazie al successo contro la Sampdoria s'è portata a -9 dalla vetta e, nel prossimo scontro diretto, potrebbe ulteriormente accorciare dal primo posto. Dovesse vincere, a vostro avviso sarebbe in lotta per il titolo?

Da ricordare che all'andata l'Atalanta contro la Juventus ha perso 3-1 e quindi, se vuole mettere la testa davanti in caso di arrivo a pari punti, dovrà vincere a Torino con tre gol di scarto oppure 4-2, 5-3 e via discorrendo. Dovesse invece finire 1-3, ecco che a quel punto verrebbe considerata la differenza reti generale, dato dove l'Atalanta in questo momento è avanti. Queste le tre opzioni.

1) Si, a quel punto potrebbe davvero credere nel Tricolore

2) Si, ma visto il ko per 3-1 dell'andata solo se vince con 3 gol di scarto

3) No, sei punti sarebbero comunque troppi

