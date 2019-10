© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grazie alla vittoria contro la Grecia, la settima in altrettante partite, l'Italia sabato sera all'Olimpico ha staccato il pass per Euro 2020. Tra le scelte che dovrà operare il ct Mancini per la prossima rassegna continentale c'è, senza dubbio, quella del centravanti titolare. Al momento si giocano il posto Ciro Immobile e Andrea Belotti, ma il commissario tecnico in vista dell'Europeo non ha chiuso le porte nemmeno a Mario Balotelli. Voi chi vorreste?

1) Ciro Immobile

2) Andrea Belotti

3) Mario Balotelli

