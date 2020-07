sondaggio Milinkovic-Savic a un bivio: cosa dovrà fare il centrocampista?

Sergej Milinkovic-Savic a un bivio: cosa dovrà fare il centrocampista? E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio. Sfumato il sogno Scudetto da leader della Lazio, il centrocampista serbo dovrà ora decidere cosa fare del proprio futuro. Queste le opzioni possibili.

1) Restare alla Lazio. E tentare il prossimo anno un nuovo assalto al 1° posto

2) Spingere per il trasferimento alla Juve: è perfetto per il suo 4-3-3

3) Ripartire dal nuovo Milan di Ralf Rangnick

4) Trasferirsi in una big europea per strappare il contratto della vita

5) Andare da Conte: con lui l'Inter farebbe il salto di qualità

