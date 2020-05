sondaggio Posizione opposte sul Protocollo. Qual è la soluzione migliore?

E' il protocollo da adottare per la ripartenza del calcio il grande argomento di discussione in queste ore. Il Comitato tecnico-scientifico ha delineato regole molto rigorose per la ripresa degli allenamenti collettivi ed, eventualmente, quella del campionato. Mentre dall'altro lato, la Lega Serie A spinge per l'adozione di un Protocollo simile a quello adottato dal Governo tedesco per la ripartenza della Bundesliga. Qual è a vostro avviso la soluzione migliore?

1 - Il protocollo tedesco è quello più adatto per la ripartenza

2 - Fa bene il Cts a proporre un protocollo più stringente

