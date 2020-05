Torna la Bundesliga - Ecco come funziona il protocollo tedesco

Torna il grande calcio, torna la Bundesliga. La Germania fa da apripista e inevitabilmente tutti gli occhi sono su di lei. Il destino di molte leghe mondiali è legato proprio al torneo tedesco: nel caso dovesse fallire sarebbe difficile ipotizzare la ripresa di molti altri tornei. Ma come funziona il protocollo?

Vediamo alcune specifiche, riguardanti l'arrivo allo stadio:

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

L'obiettivo non deve essere quello di "garantire la sicurezza al 100% di tutti i partecipanti", poiché è probabile che ciò si riveli impossibile. L'idea è di garantire un rischio medico giustificabile basato sull'importanza del calcio (in termini sociali, sociopolitici ed economici) e sullo sviluppo della pandemia.

Nei giorni scorsi sono arrivati due test ai giocatori e allo staff. Dopo l'individuazione e l'isolamento dei casi, si passa al ritiro delle squadre che si avviano alla prima partita di campionato. Da lì in avanti due test a settimana. Il caso della Dinamo Dresda, con tutta la squadra in quarantena, fa tremare il movimento. Il CEO della DFL, Christian Seifert, ha deciso ugualmente di andare avanti.

NUMERO LIMITATO DI ACCESSI

Si contano 98 presenze dentro il rettangolo verde, che comprendono 5 arbitri, 22 calciatori in campo, 18 riserve, 20 membri dello staff, 4 raccattapalle, 3 addetti all'igiene, 3 fotografi, 4 medici, 4 addetti alla sicurezza, 15 addetti VAR-dati.

Si contano 115 presenze sugli spalti, che comprendono 10 addetti alla sicurezza, 4 medici, 2 vigili del fuoco, 4 poliziotti, 5 operatori dello stadio, 8 membri dello staff, 4 membri del club ospite, 8 membri del club di casa, 7 organizzatori dell'incontro, 10 giornalisti, 4 match-video analyst, 4 addetti all'anti-doping, 5 addetti all'igiene, 19 addetti al segnale+VAR+data, 23 persone appartenenti ai broadcasters

All'esterno si contano fino a 109 persone, tra cui 50 addetti alla sicurezza, 37 base signal+VAR+data, 14 persone appartenenti ai broadcasters, 8 giardinieri.

CALCIATORI

Le squadre devono arrivare in diversi bus o altri messi di trasporto, mantenendo la mascherina all'arrivo. I bus saranno sottoposti a un'adeguata disinfestazione.

Per chi gioca in casa, da prendere in considerazione la macchina, purché ci si rechi allo stadio da soli.

Uso scaglionato degli spogliatoi, distanza minima di un metro e mezzo fra un giocatore e l'altro. Non oltre 40 minuti negli spogliatoi. Cambiarsi sempre indossando la mascherina.

Mantenere sempre la distanza di sicurezza durante il riscaldamento, l'ingresso in campo, l'intervallo e fine partita.

LA PARTITA

Niente bambini ad accompagnare i giocatori in campo. Niente abbracci, niente "cinque" tra compagni. Niente strette di mano né foto di rito. Allenatori con le mascherine che potranno essere tolte per dare indicazioni alla squadra, mantenendo la distanza di 1 metro e mezzo.