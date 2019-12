9.34 - Ancelotti via, dentro Gattuso: decisione giusta? - Il Napoli ha optato per l'addio di Carlo Ancelotti e scelto per la sua sostituzione Rino Gattuso: decisione giusta? clicca qui per votare! al sondaggio di TMW. 9.25 - Cominciano i saluti: Allan posta una foto con Ancelotti...