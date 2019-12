© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con oltre 3800 voti, i lettori di Tuttomercatoweb.com si sono espressi sulla Lazio e sul valore della formazione biancoceleste. "Può lottare per lo Scudetto con Juventus e Inter?". Grande incertezza fino alla fine: l'ha spuntata il "no" ma con il 55,6% delle preferenze mentre il "si, questa Lazio è competitiva per il primo posto" si è ovviamente assestato al 44,4%.