sondaggio Serie A, ancora nessun esonero. Chi sarà il primo tecnico a "pagare per tutti"?

vedi letture

Dopo sei giornate di campionato, sebbene Toro e Genoa siano ancora a cinque gare, non ci sono "modifiche" nell'organico degli allenatori, con i presidenti di Serie A che presto o tardi perderanno la pazienza nei confronti dei tecnici che non sono riusciti a far rendere le rispettive formazioni secondo i desiderata della proprietà. Al momento sembrano essere cinque i tecnici sulla graticola per risultati insoddisfacenti: il mister del Crotone Giovanni Stroppa, il sempre discusso allenatore della Roma Paulo Fonseca, il collega del Torino Marco Giampaolo e quello dell'Udinese Luca Gotti, ma anche il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini. Per tutti, già la prossima giornata potrebbe essere decisiva. Chi sarà il primo a pagare?

Giovanni Stroppa

Paulo Fonseca

Marco Giampaolo

Luca Gotti

Giuseppe Iachini

Clicca qui e vota il sondaggio di TMW!