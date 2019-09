© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A chi toccherà l'amaro calice? Con la classifica che si va allungando, cresce la smania di direttore sportivi e presidenti, ansiosi di voler vedere il meglio dalla squadra costruita in estate. Le voci su possibili esoneri non sono tardate ad arrivare, ed è lecito aspettarsi che, dopo la settimana con tre partite di fila, qualcosa possa iniziare a muoversi. Dove arriverà il primo cambio in panchina? Toccherà ad una big che sta deludendo le attese o una squadra impegnata nella lotta salvezza che non intende perdere troppa strada rispetto alle concorrenti? Lo chiediamo a voi, fedeli lettori di TMW: esprimete la vostra previsione nel nuovo sondaggio proposto dalla nostra redazione!