Sono ufficiali i numeri di maglia dell'Inter: dalla 1 di Handanovic alla 99 di Pinamonti, la lista

Dalla numero 1 di Samir Handanovic alla 99 di Pinamonti, sono ufficiali tutti i numeri di maglia dei nerazzurri per la stagione 2020/21. Partendo dai nuovi arrivati - si legge nel comunicato del club nerazzurro - si apre nel segno della continuità con la 11 di Kolarov, numero indossato dal difensore serbo anche nelle ultime tre stagioni alla Roma e prima al Manchester City. La scelta di Vidal è ricaduta sul 22, che il centrocampista cileno ha indossato nelle ultime due stagioni al Barcellona. Maglia numero 2 per Hakimi che ha regalato la sua maglia ad un piccolo tifoso dopo la partita giocata da protagonista contro il Benevento: il marocchino indossa lo stesso numero in Nazionale. 36 la scelta di Darmian: il difensore classe 1989 ha scelto il numero che lo ha accompagnato in quasi tutta la sua carriera, compresa l’esperienza in Premier League con il Manchester United. Ecco tutte le scelte della squadra: