Sosta vista Derby: tra rinnovi e rebus in difesa

vedi letture

Una sosta con vista sul Derby: è ciò che il campionato proporrà alla ripresa delle ostilità e di fatto è anche la riprova più interessante che il torneo possa fornire rispetto alle aspettative di Inter e Milan al primo confronto senza cartello “lavori in corso” imposto dal mercato nelle tre giornate antecedenti.

Una condizione che ha di fatto giovato alla squadra di Pioli, partita senza grosse pressioni ed abile nel tramutare le difficoltà potenziali in un propellente che è stato tradotto in uno score da punteggio pieno e senza nessun gol subito, ma che invece ha imposto all’Inter di Conte il primo mezzo passo falso di Roma contro la Lazio.

La sosta consentirà ad entrambi i tecnici di perfezionare i rispettivi meccanismi tattici, con i nerazzurri che saranno focalizzati sul reintegro a pieno titolo di Radja Nainggolan come elemento della rosa dopo la trattativa fallita per il ritorno a Cagliari, mentre i rossoneri dovranno lavorare sui meccanismi arretrati visto il mancato acquisto di un difensore nonostante i tentativi dell’ultimo giorno, oltre che sperare nel recupero di Ibrahimovic attualmente ai box causa Covid. Condizione analoga a quella di Bastoni e Skriniar in casa nerazzurra, in attesa di ulteriori sviluppi. Interessante sarà anche comprendere come le due dirigenze andranno a risolvere la questione rinnovi: da una parte l’Inter è ottimista nella volontà di blindare Lautaro incrementandone la clausola e rendendolo inaccessibile per le avversarie dirette; dall’altra in casa Milan c’è da disinnescare la potenziale bomba a orologeria legata a Raiola e Donnarumma. Evitarsi una stagione già iniziata con il gioiello più prezioso della collezione in scadenza è certamente il primo argomento nella lista dell’ordine del giorno rossonero.