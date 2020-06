Spadafora annuncia: "Il calcio riparte con la Coppa Italia. Semifinali 12 e 13 giugno"

Intervenuto in diretta sul proprio account Facebook, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato così del calcio e della ripresa dei professionisti, fissata per il 12 giugno con la Coppa Italia: "La ripresa del calcio con la Coppa Italia, come auspicato, avverrà: le due semifinali sono state anche anticipate per avere un calendario fitto successivo. La prima ci sarà il 12, poi il 13 la seconda e il 17 la finale di Coppa Italia". Ricordiamo inoltre che il campionato di Serie A ritornerà il 20 giugno, con i recuperi Torino-Parma ed Hellas Verona-Cagliari.