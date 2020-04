Spadafora: "Dal 4 maggio ripartono sport individuali, non allenamenti individuali"

Ospite di Rai2, il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, ha spiegato cosa ripartirà e cosa no dal 4 maggio, chiarendo probabilmente anche un equivoco: "Parliamo di allenamenti per gli sport individuali, non di allenamenti individuali: intendiamo solo il tennis, il nuoto e questo tipo di sport. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere. Il 18 data utile? Sì, nella misura in cui arriveremo a quel giorno in condizioni di sicurezza".

Dovrebbe a questo punto essere preclusa, in attesa del testo definitivo del decreto, ai calciatori, di Serie A e non solo, la possibilità di andarsi ad allenare presso i centri sportivi delle rispettive società. A breve tutte le sue parole in versione integrale.