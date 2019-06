Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

Primo tempo divertente e frizzante, quello andato in scena fra Spagna e Belgio nella seconda giornata del Gruppo A dell’Europeo Under 21. 1-1 il parziale dopo i primi 45 minuti grazie alle reti di Dani Olmo e Sebastiaan Bornauw.

Parte bene il Belgio che dopo 5’ si vede annullare la rete del vantaggio per fuorigioco di Lukebakio. Ma la Rojita ci mette pochissimo a prendere in mano le redini del gioco e infatti al minuto 7 ecco la bellissima rete del vantaggio firmata Dani Olmo, bravo ad impattare col piattone su preciso assist di Soler dalla destra. Il Belgio non riesce a reagire e la sensazione è che la Spagna possa pure raddoppiare, visto che gli uomini di Walem raramente riescono a superare la metà campo nei primi 20 minuti di gioco.

Poi, al 25’, ecco l’inattesa rete del pareggio firmata dal difensore Bornauw, bravo a risolvere una mischia nel cuore dell’area di rigore iberica.

La Spagna però non demorde e continua a fare gioco grazie alle idee di Ceballos e alla qualità palla al piede di Oyarzabal, Olmo e Soler, andando più volte vicina alla rete del vantaggio. Ma dopo i primi 45 minuti il risultato non si smuove più dall’1-1.