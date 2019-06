Spagna, l'operazione Oikos tocca l'Italia: nei verbali Immobile e Frosinone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'operazione Oikos si allarga e tira in ballo anche il calcio italiano. Seppure, al momento, in modo apparentemente molto indiretto. Secondo quanto riferito da Marca ed El Pais, nei verbali delle intercettazioni dell'inchiesta sul match-fixing che sta interessando il calcio in Spagna, spuntano i nomi anche di Ciro Immobile e del Frosinone.

Il centravanti della Lazio, in realtà, viene menzionato soltanto in modo collaterale. In particolare, in una discussione tra Carlos Aranda e Mattia Mariotti, elementi chiave dell'indagine, il secondo parla al primo di una persona che chiama "mi amigo de pelo largo". Si tratterebbe del gestore di una casa di scommesse illegali e Mariotti dice al sodale: "Immobile della Lazio gioca con lui, è suo cliente".

Il club ciociaro, invece, sarebbe stato oggetto di un tentativo di corruzione. Lo stesso Mariotti, nelle intercettazioni riportate dai portali online dei due quotidiani, dice ad Aranda di avere in programma un incontro con un non meglio precisato "delegado" che avrebbe rapporti con alcuni giocatori del Frosinone, a cui intende proporre una combine. Come detto in apertura, le carte rivelate dai quotidiani non dimostrano che alcuna combine sia stata effettivamente portata a termine.