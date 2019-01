© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Bologna: "La partita si era messa male poi col passare dei minuti abbiamo cambiato passo e siamo riusciti a raggiungere il pari. Dopo abbiamo provato anche a vincerla anche se poi nel finale è subentrata un po' di stanchezza. La SPAL aveva più da perdere rispetto al Bologna, anche se loro dovevano vincere per forza. E' stata una partita approcciata in un modo un po' timido anche se poi nella ripresa siamo usciti bene. Abbiamo messo in campo una buona prestazione che però non basta per riprenderci i tre punti che mancano da troppo tempo, ma andiamo avanti. Il gioco c'è, vediamo se riusciremo entro la fine del mercato a migliorare la rosa, ma non credo che ci saranno grandi operazioni". A riportarlo è LoSpallino.com.