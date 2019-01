Prima il Bologna, poi il mercato. La Nuova Ferrara fa il punto sulle trattative della SPAL. Salutato Djourou si punta a un difensore, anche se non ci sono garanzie per Zukanovic, che il Genoa potrebbe tenere dopo aver ceduto Spolli al Crotone, Tonelli che potrebbe rientrare al Napoli per essere girato altrove e Andreolli, in uscita dal Cagliari ma che ha diverse altre richieste.