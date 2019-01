SPAL, in difesa forcing per Andreolli. Accelerata per Schelotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, la SPAL seguirebbe con forza Marco Andreolli del Cagliari per la propria difesa. Sfumato invece Martin Caceres della Lazio, diretto verso il Parma, sull'esterno la pista calda è quella di Ezequiel Schelotto del Brighton, contratto in scadenza nel 2020 coi Seagulls dove però non trova grande spazio.