© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ipotesi di mercato in Serie B per Marko Jankovic, esterno destro montenegrino classe 1995 della SPAL. Stando a quanto riportato da La Nuova Ferrara il giocatore sarebbe finito nel mirino dell'Ascoli di Paolo Zanetti per una seconda parte di stagione con maggiore minutaggio in campo rispetto a quanto messo a referto nei primi sei mesi. Da non escludere però le ipotesi estere.