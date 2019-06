SPAL, Lazzari verso la Lazio. Murgia a Ferrara a titolo definitivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione in fase di definizione: la Lazio, come riporta Sky Sport, è vicina a chiudere per Lazzari dalla SPAL. Nel fine settimana è previsto un incontro tra Tare e Vagnati, per provare a trovare l'accordo finale. Ai ferraresi dovrebbe passare a titolo definitivo Alessandro Murgia, già in prestito da gennaio.