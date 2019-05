SPAL, martedì l'incontro tra Semplici e il club per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, martedì vedrà la dirigenza del club per discutere del futuro. A confermarlo è direttamente la società prima della conferenza stampa del tecnico toscano alla viglia della sfida contro il Milan. Non mancano le richieste per Semplici, seguito tra le altre anche da Udinese e Sampdoria.