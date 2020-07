SPAL, Mattioli congeda Di Biagio: "Volevamo tenerlo, ma se il gioco è questo non c'è margine"

vedi letture

Momento estremamente difficile per la SPAL, ultima in classifica e alle prese con i tanti dubbi in vista del futuro. Sotto i riflettori, ovviamente, anche il tecnico Gigi Di Biagio, subentrato a stagione in corso al posto di Leonardo Semplici, che potrebbe non continuare il percorso sulla panchina del club ferrarese. La conferma, in questo senso, arriva direttamente dal presidente Walter Mattioli: "All'inizio pensavamo di tenerlo - ha detto il numero uno del club a Sky Sport -, ora però se il gioco continua a essere questo non c'è margine per continuare insieme. Per il futuro abbiamo obiettivi ambiziosi: puntiamo a una squadra giovane ma con dei leader all'interno dello spogliatoio".