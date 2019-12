SPAL, Mattioli: "Voglio terminare la stagione con Semplici in panchina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato a Sky Sport a margine della festa di Natale organizzata dal club emiliano: "E' una festa importantissima e la facciamo tutti gli anni. E' un'occasione per ritrovarci e festeggiare il Natale insieme. La SPAL è un grande famiglia sportiva e siamo felicissimi di poter vivere questa serata insieme. Non guardiamo alla classifica, perché stasera è una cosa che non c'entra niente".

Malagò l'ha premiata con il "Collare d'Oro", se lo aspettava?

"E' stata una grande soddisfazione, non ce l'aspettavamo. La SPAL è una delle società più gloriose del calcio italiano per la sua storia. Dopo 49 anni siamo tornati in Serie A partendo dalla C2 e Malagò ci ha voluto premiare. Siamo felici per noi e per tutta la città".

Crede nella salvezza?

"Più passa il tempo più diventa problematica. Io credo alla salvezza. Sono sicuro di questo, lo vivo e me la sento. C'è qualcosa da sistemare e lo faremo, anche nel mercato di gennaio. I giocatori e i tecnici sono validissimi e io ci devo credere. Questa convinzione la porto avanti con tutto il mio carattere e il mio orgoglio: i tanti errori che si vedono la domenica, poi scompariranno. Ci vuole più volontà e determinazione ma il gruppo è valido e può affrontare questo campionato. Ci sono squadre inferiori a noi che ci battono sull'agonismo. Per questo mi arrabbio alle volte".

Avete deciso di andare avanti con Semplici, siete soddisfatti di questa decisione?

"La SPAL è una grande famiglia e il presidente ogni tanto fa qualche sfuriata come un padre. La stima nei confronti di Semplici è tanta, perché ha fatto molto per noi. Dopo il Brescia ero infuriato, abbiamo fatto un punto della situazione, ma avevo già preannunciato che ci saremmo chiariti, seppur duramente. Il mister è bravo e ci tiene. Mi piacerebbe continuare con lui fino alla fine".

Petagna resterà alla SPAL?

"E' mia intenzione trattenere tuti quelli che vogliono restare e la sua volontà sembra questa. Se ci sono tante società che lo cercano eventualmente ci dirà qualcosa lui, perché se gli offrono di più si parla di altri temi. Io farò di tutto affinché la squadra rimanga compatta. Non voglio che qualcuno rimanga qui controvoglia. Chi non ha voglia di lottare insieme a noi e di mettere tutto se stesso insieme a noi, alzi la mano e ci chieda di andare via".