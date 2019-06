© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' in fermento il mercato della SPAL, spiega Tuttosport oggi in edicola. Su Mohamed Fares c'è il Sassuolo che ha ridato Rogerio alla Juventus. Nella trattativa, i neroverdi provano a inserire Khouma Babacar, con Andrea Petagna sì riscattato ma con tante richieste. In uscita c'è Manuel Lazzari: è pressing della Lazio, la SPAL lo sostituirà con Marco D'Alessandro dall'Atalanta e dalla Dea potrebbe arrivare anche Marco Sportiello di rientro dal prestito al Frosinone.