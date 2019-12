SPAL, Sala ai saluti. Quale futuro per Moncini?

Tempo di mercato per i biancazzurri, sia in entrata che in uscita. Ecco i nomi di chi potrebbe dire addio a Ferrara

Dopo la vittoria di Torino, la SPAL è tornata a respirare aria di ottimismo per il prosieguo del suo cammino in campionato, in attesa di rientrare in campo contro il Verona per cercare di dare continuità ai tre punti conquistati contro i granata. Prima di tornare al calcio giocato però – soprattutto per il direttore sportivo Davide Vagnati – è tempo di ragionare in ottica di mercato, con la finestra invernale di riparazione alle porte e la squadra che necessiterebbe almeno di un innesto per reparto, a patto che prima si riesca a vendere per fare cassa e liberare posti in squadra. Di seguito, i possibili movimenti in uscita che potrebbero vedere come protagonisti alcuni giocatori della formazione ferrarese:

SALAMON – Nessuna presenza in questa prima parte di stagione per il difensore centrale polacco, rientrato tra i convocati biancazzurri solamente il 20 ottobre, nel 2 a 0 di Cagliari. Nonostante ciò, il giocatore ha svolto tutto il ritiro estivo precampionato con la SPAL e per circa due mesi si è allenato a parte nel corso della settimana. Già in estate aveva rifiutato il trasferimento in un altro club – corteggiato in B, soprattutto dall’Ascoli – e il mancato utilizzo da parte di Leonardo Semplici fa pensare a una nuova finestra di mercato improntata alla ricerca di una destinazione per Salamon, a maggior ragione se non rientra più nel progetto tecnico dei ferraresi, che devono saper monetizzare per poi investire il ricavato in altre operazioni che possano andare a rafforzare il reparto arretrato.

SALA – Da dimenticare. La sua breve e incolore parentesi con la casacca biancazzurra può essere definita in questo modo. Il terzino ha infatti trovato poco spazio con gli estensi (8 presenze, ndr) e a gennaio non farà più parte della rosa estense, da cui è stato comunque escluso diverse settimane fa perché “abbiamo visto in lui qualcosa di sbagliato – ha spiegato il direttore sportivo Davide Vagnati nel post partita del match perso per 3 a 1 con la Roma – e quindi gli troveremo una collocazione diversa”. In estate, l’ex Sampdoria aveva firmato un contratto fino a giugno 2020 con opzione per ulteriori due anni.

JANKOVIC – Poco utilizzato da Leonardo Semplici, il fantasista montenegrino potrebbe salutare Ferrara nella prossima finestra di mercato. Il ragazzo non ha convinto a pieno in quelle poche volte che è stato schierato in campionato e potrebbe essere tra i sacrificabili. In questo momento, alla SPAL serve qualcuno che possa dare man forte e ricambio a Petagna, Di Francesco, Floccari e Paloschi e l'ex Partizan non sembra tra coloro che possano dare questo apporto. Per riuscire a trovare una pedina che fa al caso loro, i biancazzurri devono prima vendere qualcuno: uno degli indiziati principali è proprio lui.

MONCINI – Utilizzato raramente e poco incisivo nei momenti in cui è stato schierato, il giovane attaccante potrebbe andare a maturare in prestito in Serie B, come fece nella passata stagione a gennaio, quando si accasò al Cittadella. E proprio lo stesso club veneto starebbe facendo i primi sondaggi con l’entourage del giocatore, in modo tale da valutare le possibilità di un’operazione che comunque, stando alle parole del direttore generale dei granata Stefano Marchetti, “al momento è fantacalcio”. Sul ragazzo ci sono anche gli occhi di Empoli e Pescara, interessate ad accaparrarsi le sue prestazioni. Inutile dire come il suo procuratore avrà da lavorare per valutare quale scenario migliore scegliere per il futuro della punta.