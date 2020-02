SPAL-Sassuolo 1-0 al termine dei primi 45 minuti: a segno Bonifazi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di SPAL-Sassuolo, al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-0 per i padroni casa grazie alla rete di Bonifazi arrivata dopo 23 minuti.

LE SCELTE INIZIALI - Difesa a tre per Leonardo Semplici, con Tomovic, Vicari e Bonifazi a protezione di Berisha. Si rivede Fares, in panchina dopo lo spezzone di ieri con la Primavera. Sulle corsie esterne spazio ancora a Strefezza e Reca, con Dabo e Castro a supporto del vertice basso Missiroli. Davanti la coppia Di Francesco-Petagna. Nel Sassuolo Romagna-Ferrari coppia centrale, Toljan e Kyriakopoulos sulle fasce. Obiang e Locatelli, in mezzo al campo, davanti Berardi, Traorè e Boga alle spalle del riferimento centrale, Ciccio Caputo.

SI ACCENDE IL SASSUOLO - La prima, vera, occasione della gara è del Sassuolo. Bonifazi perde una brutta palla a centrocampo, Berardi fa partire il contropiede. Tanti tocchi di prima per liberare Boga al tiro. La conclusione dell'ex Chelsea però è troppo centrale per impensierire Berisha.

BONIFAZI GOL - Al minuto numero 23 la SPAL passa in vantaggio grazie alla rete di Kevin Bonifazi. Sponda di testa di Castro sugli sviluppi di un calcio di punizione, Consigli esce malissimo ed ostacola anche Obiang, che era pronto ad allontanare. Sulla palla s avventa Bonifazi, che di testa manda in rete.

TUTTO IN CONTROPIEDE - Dopo il vantaggio la SPAL cerca di far male al Sassuolo in contropiede. Prima di prova Di Francesco, al quale si oppone molto bene Consigli, poi Petagna: il futuro attaccante del Napoli cerca la conclusione di potenza, ma non trova lo specchio della porta. Anche il Sassuolo, grazie alla velocità di Boga e Berardi, cerca di colpire la SPAL con le ripartenze. La squadra di De Zerbi forza un po' troppo le giocate sulle corsie esterne, dove la squadra di Semplici difende molto bene. Il primo tempo termina 1-0, decide per adesso la rete di Kevin Bonifazi.