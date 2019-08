SPAL, Semplici: "Il ko di Fares è una bella mazzata, non ci voleva"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Atteso dal debutto stagionale domani in Coppa Italia contro la Feralpisalò, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi legati all'attualità: "Il lungo ko di Fares? È una bella mazzata, non ci voleva ma dovremo essere più bravi di queste cose rimpiazzandolo e valutando i vari aspetti sul come intervenire. L’idea tattica è sempre legata alla variazione così come visto a Cesena, la difesa a tre ci da varie garanzie. Non conta tanto il modulo quanto il livello di gioco e intensità che vogliamo migliorare ulteriormente. Cercheremo di risparmiare qualche corsa all’indietro a Di Francesco. D’Alessandro ha giocato maggiormente a sinistra anche se preferirei avere giocatori con lo stesso piede sulla stessa fascia", alcune delle dichiarazioni riportate da estense.com.