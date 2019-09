© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando vieni da due sconfitte, possono venire a mancare delle certezze". Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, analizza in conferenza stampa la vittoria per 2-1 sulla Lazio. Merito di una svolta tattica al rientro dall'intervallo, ma anche di una strigliata ai suoi ragazzi: "Queste certezze devo darle io. Probabilmente nel primo tempo non avevamo capito bene come doveva essere giocata la partita. Nell'intervallo ho scosso i ragazzi, che sono stati bravi a mettere in campo le loro energie e le loro qualità".