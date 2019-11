© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista a Sky Sport, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato anche di Andrea Petagna, finito nel mirino dell'Inter per il mercato di gennaio: "Mi fa piacere che sia seguito da club contro l'Inter, vuol dire che sta lavorando bene. Deve però restare con noi fino al termine della stagione, per poi magari spiccare il volo e andare in una società più importante".