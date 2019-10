SPAL, Semplici: "Risultato importante, giocando così ci salveremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, dopo il pareggio ottenuto al Mazza con il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono soddisfatto perché sapevamo di affrontare una squadra di valore, più forte della SPAL. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma la squadra ha fatto bene, ha creato opportunità, è stato bravo anche Ospina oltre Berisha. Sappiamo le difficoltà del campionato, ma giocando con questo spirito porteremo anche quest'anno a casa il risultato".

Sull'importanza mentale di questo risultato: "I ragazzi sono consapevoli del percorso che bisogna fare. Dopo la Juventus il Napoli ha il miglior organico, bisognava fare una partita sopra le righe. Era normale patire certe situazioni, ma siamo stati bravi a soffrire tutti insieme, pubblico compreso. Il Napoli è bravo a giocare tra le linee e col tipo di gioco che hanno potevano metterci in difficoltà. Dovevamo tenere la linea alta, ci siamo riusciti e il risultato ci conforta. Non abbiamo gestito la partita come volevamo a volte, non solo per bravura del Napoli, anche per demeriti nostri. Ma stiamo facendo un nuovo gruppo, creando una nuova identità".

Sugli esterni: "L'anno scorso avevamo i migliori del campionato, ora li abbiamo rimpiazzati. Chi c'è ora sta provando a crescere, interpretano discretamente il ruolo. Dobbiamo crescere tutti per fare anche con squadre come il Napoli partite di gran furore agonistico".

Cosa ha detto alla squadra a fine partita? "Mi piace riunire i ragazzi alla fine per dire poche parole per far sì che capiscano l'importanza del risultato. Siamo andati poi a coinvolgere i nostri tifosi, che oggi ci hanno sospinto a questo risultato straordinario".