SPAL, Semplici: "VAR? C'è qualche problema, bisognerebbe intervenire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Noi siamo i primi per tutto, non era mai successo ma questo è il regolamento e andiamo avanti per la nostra strada. Dispiace, la squadra ha fatto una gran partita contro una buona Fiorentina. L'episodio ha innervosito i ragazzi e non bisognava finirla così. Ma non è nemmeno semplice andare in vantaggio, vedersi annullare il gol e poi subire il 2-1. Non abbiamo mai parlato degli arbitri, andiamo avanti. Credo che qualche problemino ci sia, gli addetti ai lavori dovrebbero intervenire".

Gli infortuni? "La partita si era presentata subito in salita, Lazzari per noi è importante. Sapevamo di affrontare una Fiorentina con dei valori importanti, avevamo tenuto bene il campo sotto tutti gli aspetti, poi questo episodio ha cambiato l'inerzia del risultato e della partita".

Ci potrà essere un contraccolpo? "No, lo abbiamo subito dopo l'episodio, ma bisogna essere più sereni. In certe situazioni non è semplice, ma ci servirà da lezione per non abbandonare mai il campo dal punto di vista mentale. Ci siamo buttati avanti all'arma bianca, da una partita che potevi vincere è arrivata una sconfitta larga".