SPAL, tempo scaduto: entro domani nuovo vertice con Semplici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I sette giorni che Leonardo Semplici si era preso per fare sapere la propria scelta scadono oggi e per La Nuova Ferrara, entro domani è previsto un nuovo summit tra tecnico e società: il trainer, preso atto della volontà e della disponibilità del club nei suoi confronti, conosciuti ufficialmente i programmi (rinnovamento dell’organico e obiettivo salvezza), desiderava probabilmente restare un attimo in attesa per vedere e capire se si potesse concretizzare la famosa opportunità di un club più ambizioso. Ma ora la società ha fretta di sapere e vuole mettere nero su bianco con Semplici, perché c'è un mercato da programmare e una nuova stagione da affrontare e rimandare ancora sarebbe deleterio.