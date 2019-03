© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nuova Ferrara fa il punto sul mercato in uscita dei gioielli di casa SPAL. Si parte da Manuel Lazzari, valutato non meno di 20 milioni di euro: in pole su Torino, Lazio e Atalanta c'è il Napoli mentre Mohamed Fares piace a tante squadre tra Italia ed Europa (in A sempre ad Atalanta e Napoli oltre a Roma e Milan). Il terzo è Andrea Petagna: scatterà il riscatto a 12 milioni dalla Dea in caso di salvezza, il totale dei guadagni potrebbe essere di oltre 35 milioni di euro.