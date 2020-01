Ervin Zukanovic è pronto a tornare in Italia. Il difensore classe '87, attualmente svincolato, sostituirà infatti il partente Igor (Fiorentina) nella retroguardia della SPAL. Ad annunciare, seppur indirettamente, il suo trasferimento imminente è stato lo stesso giocatore attraverso una Instagram Story che lo vede in partenza proprio per Ferrara. Ecco la foto: