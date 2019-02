© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter e ha rifiutato la convocazione per la trasferta di Vienna. Luciano Spalletti, in conferenza stampa, è tornato sulle parole dette dopo la sfida di Parma, quando il tecnico nerazzurro lanciò le prime avvisaglie del problema: "Dopo Parma sono stato mal interpretato, io non mi occupo di contratti. Per quello che è successo, però, era evidente che certe cose che contornano il ragazzo andavano messe a posto e la reazione di oggi, quella di non rispondere alla convocazione, lo evidenzia. Certe cose mettono in imbarazzo la squadra di cui lui era capitano e la società. Per quanto mi riguarda finisce qui, poi magari in settimana parleranno i direttori e tutti gli altri. La scelta di non venire in trasferta con la squadra è stata sua, comunque".