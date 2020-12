Spezia al palo (due volte), Lazio brava e cinica: al 45' è 2-0, gol di Immobile e Milinkovic-Savic

La Lazio è in vantaggio per 2-0 sul campo dello Spezia grazie alle reti dei suoi big, Immobile e Milinkovic-Savic, e a fine primo tempo Simone Inzaghi può essere soddisfatto visto che in Serie A c'è bisogno di risalire. Biancocelesti bravi, cinici anche fortunati, in virtù dei due pali colpiti dagli uomini di Vincenzo Italiano, che di certo non meriterebbero il doppio svantaggio dopo 45'.

Le scelte. Nei bianconeri appena due cambi di formazione rispetto all'ultima sfida contro il Cagliari, in cui la squadra non ha affatto sfigurato. In difesa c'è Chabot e non Erlic, mentre sulla fascia destra la spunta ancora Ferrer su Sala. A centrocampo Estevez vince il ballottaggio con Bartolomei e agirà con Ricci e Maggiore. Davanti Gyasi e Farias agiranno ai lati di Nzola. In casa Lazio invece confermate le indiscrezioni della vigilia. In porta tocca di nuovo a Reina, come in Champions League, dunque seconda panchina di fila per Strakosha. In mediana Luiz Felipe e Radu insieme all'inamovibile Acerbi. In mediana Simone Inzaghi non rinuncia a nessun big: Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto in mezzo, mentre sulle fasce Marusic la spunta su Fares, con Lazzari dall'altro lato. La novità riguarda l'attacco, dove accanto ad Immobile ci sarà Andreas Pereira, che ha convinto a Dortmund.

Sfortuna bianconera. Avvio sprint dello Spezia, due volte vicino al gol nei primi 10 minuti di partita. Prima con Estevez, che colpisce il palo con un gran destro da fuori, poi con un'incursione di Farias, ipnotizzato da Reina. Che non sia giornata s'è visto dal primo legno ed è stato confermato più avanti, con il risultato già sull'1-0, quando Bastoni entra in area e con la punta beffa Reina, mandando però il pallone a sbattere sullo stesso palo. Ottavo legno in stagione per lo Spezia, tutt'altro che fortunato in questo primo quarto di stagione e in questa prima metà di partita.

Cinismo biancoceleste. Mentre lo Spezia crea e non riesce a concretizzare, la Lazio riparte, trova subito la verticale e riesce a passare in vantaggio al quarto d'ora di gioco. Con la rete - neanche a dirlo - del solito Ciro Immobile assist di Milinkovic-Savic, bravo a rubare palla a Maggiore e a mandare in porta Immobile, che davanti a Provedel non è abituato a sbagliare. Poco dopo la mezzora, poi, è il serbo stesso a salire in cattedra e prendersi tutta la copertina: calcio di punizione perfetto, come a Torino, per il 2-0 della Lazio a Cesena. Alla sfortuna dello Spezia si oppone il cinismo biancoceleste.

