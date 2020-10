Spezia, Chabot: "Mi trovo bene con mister Italiano. Non mi sento un difensore-bomber"

vedi letture

Julian Chabot, difensore dello Spezia, in prestito dalla Sampdoria, è stato intervistato da Tuttosport: "Non mi sento un difensore bomber. Sui calci piazzati cerco sempre di farmi trovare pronto. E a volte mi va bene. In allenamento lavoriamo su tante situazioni che portano al gol come quello realizzato domenica al Tardini. Dietro alla prodezza di un singolo c’è sempre un grande lavoro di squadra che inizia in settimana durante gli allenamenti e finisce solo al termine della stagione"

Italiano la ha dato subito fiducia.

"Mi trovo molto bene con il nostro allenatore. Ha grande personalità e mi piace il suo modo di intendere il calcio. Mi colpisce soprattutto il modo in cui riesce a trasmettere le sue idee alla squadra, sa essere semplice e incisivo e inoltre è coadiuvato da uno staff di grande livello".

Sono tanti i problemi legati al Coronavirus in casa Spezia. Come vive questa situazione?

"Non è sicuramente un bel momento. Per quel che riguarda la squadra, grazie al grande lavoro di tutta la società e del nostro staff sanitario, per fortuna finora non abbiamo incontrato enormi problemi. Mi auguro che tutto ciò migliori nelle prossime settimane e che presto si trovi un rimedio a questo maledetto virus. Sono preoccupato, ma allo stesso tempo fiducioso. Spero tanto che si torni presto a quella normalità che abbiamo quasi dimenticato".

Leggi anche - Spezia, Chabot a Tuttosport: "Dura con la Juve. Salvezza? Abbiamo tante possibilità"