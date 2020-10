Spezia, dai 31 minuti di Mora ai 329 di Ricci: sono 26 i giocatori impiegati fin qui da Italiano

Tanti cambi di formazione per lo Spezia. In questo avvio di stagione, da annoverare come più che positivo per la truppa ligure, mister Vincenzo Italiano ha dovuto far fronte a diverse assenze. Infortuni, prime squalifiche e il virus hanno costretto il tecnico a cambiare sempre la formazione trovando però disponibilità e affidabilità da parte dei ragazzi che, anche domenica, hanno sfoderato una prestazione di carattere e temperamento. Sono ben 26 i giocatori aquilotti impegnati in queste prime quattro giornate con Provedel, Bastoni e Nzola che hanno fatto a Cesena il proprio debutto stagionale. Non è stato un esordio stagionale quello di Gennaro Acampora a centrocampo. Il mediano infatti è stato schierato mezzora a San Siro contro il Milan ma a Cesena ha disputato la sua prima partita stagionale dal primo minuto.

Ricci il più presente - Il più presente in stagione è il perno del centrocampo Matteo Ricci dall’alto dei suoi 329 minuti, seguito a ruota da Emmanuel Gyasi con 324. Si è ormai inserito nei meccanismi difensivi Julian Chabot con 273 minuti. Il difensore di proprietà della Sampdoria occupa il gradino più basso del podio tallonato da Jacopo Sala a quota 233. 212 minuti per Andrej Galabinov, ora ai box per un infortunio, mentre Martin Erlic e Daniele Verde hanno rispettivamente collezionato 203 e 191 minuti. In attesa di recuperare dallo stop Juan Ramos è fermo a 180 minuti mentre Tommaso Pobega ne ha collezionati 172.

Da Maggiore a Piccoli - Giulio Maggiore, in isolamento poiché positivo al Covid, è sceso in campo per 157 minuti, due in più del capitano Claudio Terzi, squalificato sia all’esordio contro il Sassuolo che a San Siro contro il Milan. Il neo acquisto per la porta Jeroen Zoet, ai box anche lui, ha difeso i pali spezzini per 154 minuti prima di lasciare posto a Rafael nel match del "Meazza". Alessandro Deiola invece è sceso in campo per 135 minuti, Kevin Agudelo 128, Salva Ferrer 127, Paolo Bartolomei 123, Gennaro Acampora 121, lo stesso Rafael 116 e il giovane Roberto Piccoli 113.

Sotto quota 100 - Sono sette infine i giocatori che sono sotto quota 100 minuti ma che presto potrebbero sfondarla. Sono vicini a questo traguardo Cristian Dell’Orco, 99 minuti, Riccardo Marchizza - alle prese anche lui col virus - e Ivan Provedel che invece hanno giocato 90 minuti. Sono 78 i minuti in cui è stato impegnato Simone Bastoni mentre Diego Farias, a segno ieri per la prima volta, ha collezionato scampoli di match per un totale di 66 minuti. Chiudono questa speciale classifica M’Bala Nzola con 35 minuti e Luca Mora con 31.