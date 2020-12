Spezia, Italiano: "Potevamo creare e osare di più, servono punti pesanti"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Lo Spezia incarta l'Inter nel primo tempo, poi va sotto due volte nella ripresa prima di accorciare le distanze con il gigante Piccolo. Non basta agli uomini di Vincenzo Italiano che ben figurano comunque al Meazza per organizzazione e proposta. Il tecnico dei liguri ha parlato così in conferenza stampa post gara: "Sono soddisfatto, mancavano tanti giocatori, indipendentemente da chi va in campo la squadra comunque risponde sempre bene. Contro una corazzata come l'Inter siamo riusciti ad uscire a testa alta da San Siro, come fatto contro il Milan. Abbiamo avuto le possibilità per fare di più, osare di più, ma prendiamo la prestazione che sicuramente ci aiuterà per il prosieguo del campionato".

C'è il rammarico per non aver fatto gol prima? - "Negli ultimi metri ci siamo arrivati, potevamo crossare di più con Bastoni e Vignali, calciare maggiormente verso la porta ed essere più efficaci. Peccato, con un po' più di scaltrezza in queste partite si può ottenere sicuramente di più. Continuiamo così, la strada è ancora lunga"

Che Spezia sarà nel derby? - "Il solito. Cercheremo di concedere poco come fatto oggi e allo stesso tempo creare tanto. Viste buone prestazioni individuali e di squadra, ma servono anche i punti pesanti. Quella contro il Genoa è una partita importante, sentita e con punti pesanti in palio. La affronteremo con il giusto piglio perché per noi conta tantissimo"